Эксперт дал прогноз курса рубля на конец апреля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал, как поведёт себя российская валюта по отношению к доллару в ближайшие недели.
Эксперт дал прогноз курса рубля на конец апреля
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Его экспертную оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

«Российский рубль продолжает эффективно сопротивляться натиску санкционного давления. В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар — выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах», — считает эксперт.

Рубль выглядит привлекательным для краткосрочных покупок в расчёте на возвращение в диапазон 73—77 рублей за доллар с потенциалом движения к нижней его границе в ближайшие недели. По мнению эксперта, восстановление экономики и жёсткая монетарная политика Банка России открывает возможности для того, чтобы USD/RUB вышла из этого коридора вниз, направившись к 70 к концу апреля.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с ФАН динамику курса рубля.

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