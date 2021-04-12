Эксперты оценили задолженность россиян по кредитам в 2020 году

По итогам IV квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей, говорится в исследовании экспертов проекта ОНФ «За права заёмщиков».

Об этом сообщает газета «Известия».

Исследование основано на данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

«Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре достиг 2,81 млн рублей, что является рекордным уровнем. По сравнению с декабрём 2019 года показатель вырос на 11,4%. Относительно предыдущего квартала увеличение на 3,7%», — говорится в документе.

Средний размер потребительских кредитов в декабре снизился по сравнению с ноябрём на 4%, до 221,3 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель, наоборот, вырос почти на треть.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России.