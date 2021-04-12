Мировые цены на нефть незначительно снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 12 апреля.
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
  • © REUTERS/Angus Mordant

Майские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,08%, составив $59,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,05% — до $62,92 за баррель.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал апрельское соглашение ОПЕК+. В беседе с ФАН он отметил, что параметры соглашения и прогнозы спроса на нефть ещё неоднократно могут быть пересмотрены.

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