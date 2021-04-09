Эксперт прокомментировал динамику курса рубля

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин прокомментировал динамику курса рубля.

«Не считаю, что текущие колебания курса рубля являются уникальными», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за последние шесть-семь лет не было ни одного года, когда бы рубль не демонстрировал временное ослабление из-за геополитических факторов.

«Как правило, все эти факторы впоследствии перевариваются рынком, курс доллара стремится к относительно справедливым значениям. Причём сейчас амплитуда колебаний в действительности не является критичной», — отметил эксперт.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.