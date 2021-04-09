Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В такие моменты, как сейчас, лучше не метаться между долларами, рублями и евро, а действовать более расчётливо. Вкладывать рублёвую часть сбережений в рублёвые инструменты, позволяющие получать доход, а валюту — в валютные сделки на фондовом рынке с акциями крупных международных компаний», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, не стоит сейчас пытаться заработать на купле-продаже валюты, а если и покупать доллары, то делать это при спаде — хотя бы ниже 75 рублей. Для евро — менее 90 рублей.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.

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