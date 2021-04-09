Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты

Аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов дал советы инвесторам по приобретению валюты.

«Инвесторам сейчас нужно быть готовыми к повышенной волатильности на рынках. Это значит, пора ловить момент, когда лучше купить валюту и вложить её в покупку определённых активов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с одной стороны, активы могут обесцениваться, но с другой, сейчас уникальный момент, когда возникают возможности получить хороший доход, если грамотно выстроить инвестиционную стратегию.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.