Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты

Короткая ссылка
Аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов дал советы инвесторам по приобретению валюты.
Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты
  • © Philippe Wojazer/Reuters

«Инвесторам сейчас нужно быть готовыми к повышенной волатильности на рынках. Это значит, пора ловить момент, когда лучше купить валюту и вложить её в покупку определённых активов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с одной стороны, активы могут обесцениваться, но с другой, сейчас уникальный момент, когда возникают возможности получить хороший доход, если грамотно выстроить инвестиционную стратегию.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить