Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов оценил ситуацию на валютном рынке.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что сложившаяся в нынешний момент ситуация уникальна за счёт нескольких факторов.

«Первый — это пандемия, которая внесла корректировки в экономику всех стран мира и вызвала длительный карантин. Второй — высокая волатильность валюты. Курс рубля в паре с долларом и евро быстро меняется на протяжении короткого времени», — сказал эксперт.

По его словам, ещё одним фактором стало быстрое восстановление рынков после масштабного обвала.

«Это происходит из-за притока инвесторов-новичков на фондовые рынки, которые стали выводить средства с вкладов из-за низких ключевых ставок. Акции даже сильно просевших секторов стали возвращаться к докризисным показателям, а больше всего подорожали бумаги компаний фарм- и IT-сектора», — пояснил Тузов.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.