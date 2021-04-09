Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что сложившаяся в нынешний момент ситуация уникальна за счёт нескольких факторов.

«Первый — это пандемия, которая внесла корректировки в экономику всех стран мира и вызвала длительный карантин. Второй — высокая волатильность валюты. Курс рубля в паре с долларом и евро быстро меняется на протяжении короткого времени», — сказал эксперт.

По его словам, ещё одним фактором стало быстрое восстановление рынков после масштабного обвала.

«Это происходит из-за притока инвесторов-новичков на фондовые рынки, которые стали выводить средства с вкладов из-за низких ключевых ставок. Акции даже сильно просевших секторов стали возвращаться к докризисным показателям, а больше всего подорожали бумаги компаний фарм- и IT-сектора», — пояснил Тузов.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить