В АРБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

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Вице-президент Ассоциации российских банков Алексей Войлуков прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.
В АРБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что для представителей рынка двухуровневая розничная модель была бы наиболее предпочтительной из предложенных Банком России.

Как отметил эксперт, кредитные организации предлагали и свой вариант реализации третьей формы нацвалюты — с присвоением уникальных токенов на платформе коммерческих банков.

По словам Войлукова, цифровая валюта потребует существенных затрат от финансовых организаций — от оборудования торговых точек новыми терминалами для приёма платежей до доработки систем безопасности и борьбы с отмыванием денег.

Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, говоря о внедрении цифрового рубля, заявила, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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