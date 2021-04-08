В АРБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

Вице-президент Ассоциации российских банков Алексей Войлуков прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что для представителей рынка двухуровневая розничная модель была бы наиболее предпочтительной из предложенных Банком России.

Как отметил эксперт, кредитные организации предлагали и свой вариант реализации третьей формы нацвалюты — с присвоением уникальных токенов на платформе коммерческих банков.

По словам Войлукова, цифровая валюта потребует существенных затрат от финансовых организаций — от оборудования торговых точек новыми терминалами для приёма платежей до доработки систем безопасности и борьбы с отмыванием денег.

Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, говоря о внедрении цифрового рубля, заявила, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.