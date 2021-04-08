Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он высказал мнение, что если есть значительные сбережения, то при курсе 81 рубль за доллар можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость.

«Если сбережения в валюте более чем $100 тыс., об этом вопросе стоит задуматься. Если меньше $100 тыс., то задумываться не стоит. Целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет», — сказал эксперт.

Вместе с тем Зайченко сомневается, что в ближайшем будущем доллар сможет подняться к такой отметке. Как прогнозирует эксперт, нефтяные фьючерсы начнут расти, то есть рубль укрепится и американская валюта не успеет подорожать.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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