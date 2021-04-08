Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что ослабление рубля связано с санкционной ситуацией.

«Что касается макроэкономической политики, то вчера началась весенняя сессия Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). На ней фонд представил свой прогноз роста мирового ВВП в 2021 году на 6%. Это может стать максимальным увеличением с 1970 года», — сказал эксперт.

Он отметил, что прогноз по росту ВВП России на 2021 год повышен до 3,8%.

Если говорить о нефти, то для России цена на энергоресурсы остаётся приемлемой в рамках бюджетного правила, считает Маслов.

Ещё одним фактором он назвал пандемию коронавируса. Так, в большинстве стран Европы объявлены локдауны и введены дополненные ограничения.

«Мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в расширенном диапазоне 75—79 рублей за доллар и 88—93,5 рубля за евро», — добавил эксперт.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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