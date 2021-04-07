Экономист рассказал, как определить надёжность банка

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Кандидат экономических наук доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, как определить надёжность банка.
Экономист рассказал, как определить надёжность банка
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Надо смотреть отчётность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчётность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если ЦБ проверяет коммерческий банк и выносит какие-то предписания, то кредитная организация обязана такие данные публиковать на своём сайте в части соответствующих ограничительных мер.

«Уже старая практика, ещё с 1990-х годов: если банк предлагает очень выгодные условия по привлечению, надо быть внимательными, смотреть и думать, почему такие условия предлагают, насколько они соответствуют сложившимся рыночным ставкам», — сказал Твердохлеб.

Как добавил эксперт, не нужно гоняться за повышенными ставками, поскольку за ними могут стоять какие-то проблемы.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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