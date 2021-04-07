Экономист рассказал, как определить надёжность банка
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«Надо смотреть отчётность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчётность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если ЦБ проверяет коммерческий банк и выносит какие-то предписания, то кредитная организация обязана такие данные публиковать на своём сайте в части соответствующих ограничительных мер.
«Уже старая практика, ещё с 1990-х годов: если банк предлагает очень выгодные условия по привлечению, надо быть внимательными, смотреть и думать, почему такие условия предлагают, насколько они соответствуют сложившимся рыночным ставкам», — сказал Твердохлеб.
Как добавил эксперт, не нужно гоняться за повышенными ставками, поскольку за ними могут стоять какие-то проблемы.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.