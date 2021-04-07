Экономист рассказал, как определить надёжность банка

Кандидат экономических наук доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, как определить надёжность банка.

«Надо смотреть отчётность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчётность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если ЦБ проверяет коммерческий банк и выносит какие-то предписания, то кредитная организация обязана такие данные публиковать на своём сайте в части соответствующих ограничительных мер.

«Уже старая практика, ещё с 1990-х годов: если банк предлагает очень выгодные условия по привлечению, надо быть внимательными, смотреть и думать, почему такие условия предлагают, насколько они соответствуют сложившимся рыночным ставкам», — сказал Твердохлеб.

Как добавил эксперт, не нужно гоняться за повышенными ставками, поскольку за ними могут стоять какие-то проблемы.

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