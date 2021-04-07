В ЦБ рассказали о вариантах развития ситуации с ключевой ставкой

Банк России в ходе заседания 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

«Мартовские варианты — сохранить ставку или повысить её на 25 или 50 базисных пунктов — будут, скорее всего, обсуждаться и в апреле», — заявил Тремасов в интервью агентству Reuters.

По его словам, в прошлом месяце геополитические риски не играли ключевую роль в повышении ставки.

Он выразил мнение, что экономика России в первом квартале этого года, скорее всего, сократится в годовом выражении, но вернётся к росту во втором квартале.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что решение о ключевой ставке надо оставить на усмотрение Центробанка России.