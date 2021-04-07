В ЦБ рассказали о вариантах развития ситуации с ключевой ставкой

Короткая ссылка
Банк России в ходе заседания 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
В ЦБ рассказали о вариантах развития ситуации с ключевой ставкой
  • globallookpress.com

«Мартовские варианты — сохранить ставку или повысить её на 25 или 50 базисных пунктов — будут, скорее всего, обсуждаться и в апреле», — заявил Тремасов в интервью агентству Reuters.

По его словам, в прошлом месяце геополитические риски не играли ключевую роль в повышении ставки.

Он выразил мнение, что экономика России в первом квартале этого года, скорее всего, сократится в годовом выражении, но вернётся к росту во втором квартале.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что решение о ключевой ставке надо оставить на усмотрение Центробанка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить