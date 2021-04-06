Экономист оценил роль доллара во внешнеторговых расчётах

Экономист Владимир Колмаков оценил роль доллара во внешнеторговых расчётах.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что независимо от отношений Россия будет покупать товары у США, платить за которые нужно только долларами, поскольку «это их национальная валюта».

Как отметил Колмаков, это первая очевидная причина, почему невозможно полностью отказаться от доллара.

По словам эксперта, второй причиной является некая безальтернативность, так как цены на многие товары представлены в долларах.

При этом Колмаков согласился с тем, что постепенно евро замещает американскую валюту, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличивается использование других валют, «но это всё происходит достаточно медленно».

«Полного отказа от доллара (как и значительного отказа) не произойдёт в ближайшие годы», — заключил он.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.