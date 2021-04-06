Эксперт рассказала, какие факторы влияют на курс валют

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Анастасия Румянцева
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT данные Московской биржи, согласно которым курс доллара в ходе торгов поднялся выше 77 рублей.
Эксперт рассказала, какие факторы влияют на курс валют
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

«На курс валюты сейчас влияет внешний негативный фон, прежде всего обострившаяся санкционная угроза. Кроме того, свою роль сыграло и понижение цен на нефть, хотя и не такое значительное, как в прошлом году. Но опосредованно понижение цен на нефть тоже оказывает влияние на валютные курсы. В первую очередь речь идёт о геополитических рисках», — пояснила Мильчакова.

Она также отметила, что на мировом рынке долларовый индекс укреплялся с середины марта и укрепление доллара вызывает бегство капиталов из валют развивающихся стран в доллар. 

«В принципе, среди негативных факторов можно назвать то, что продолжается локдаун в ряде европейских стран. Это тоже вызывает беспокойство относительно того, сможет ли мировая экономика восстановиться... Чем медленнее будет восстанавливаться, тем меньше ей потребуется углеводородов, то есть основного экспортного товара России», — объяснила она.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов поднялся выше 77 рублей. 

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