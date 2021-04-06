Эксперты: в России выявили более 1,5 тысячи лжебанков с начала года

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В I квартале 2021 года в России выявили 1529 лжебанков, что на 20% превышает показатель за аналогичный период 2020-го.
Эксперты: в России выявили более 1,5 тысячи лжебанков с начала года
  • © Silas Stein / DPA
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию BI.Zone, входящую в экосистему Сбера.

В 2020 году в стране обнаружили почти 6,5 тыс. мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки.

Как заявил директор блока экспертных сервисов BI.Zone Евгений Волошин, в прошлом году злоумышленники активизировались на фоне массового перехода граждан на дистанционную работу и пока не сбавляют темп.

В «Тинькоффе», в свою очередь, рассказали, что в I квартале 2020 года число фишинговых сайтов-подделок, копирующих фирменных стиль банка, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и на 70% по сравнению с IV кварталом 2020-го.

В ПСБ отметили, что, как правило, такие сайты создаются для получения данных банковских карт клиентов. В банке «Зенит» добавили, что если портал замаскирован под личный кабинет пользователя, то злоумышленникам легче получить пароли.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

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