Эксперт прокомментировал соглашение ОПЕК+

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал апрельское соглашение ОПЕК+.
Эксперт прокомментировал соглашение ОПЕК+
  • Reuters

В беседе с ФАН он отметил, что параметры соглашения и прогнозы спроса на нефть ещё неоднократно могут быть пересмотрены.

«Мы пока не знаем, какое влияние окажет начавшаяся вакцинация, в том смысле, что количество доступных населению доз вакцины растёт. Возможно, ряд стран в большей степени будут готовы снять какие-то ограничения и тем самым активизировать восстановление спроса», — сказал эксперт.

Как считает Фролов, введение новых локдаунов в Европе, например в Германии, может оказать негативное влияние.

«Сказать сейчас, что до конца года мы достигнем только показателей 95—96 млн баррелей в сутки, нельзя, потому что мы не знаем, какие ограничения будут введены, как конкретно они скажутся. Но есть мировые точки роста в лице, например, Китая, где спрос так или иначе будет увеличиваться, и есть позитивная динамика, которая в целом наблюдается», — подчеркнул он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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