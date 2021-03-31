Путин поручил изучить вопрос продажи изъятой у «чёрных лесорубов» древесины

Президент России Владимир Путин поручил детально проработать процедуру продажи изъятой у «чёрных лесорубов» древесины.

Как сообщила на совещании с членами кабинета министров вице-премьер Виктория Абрамченко, власти упростили процесс продажи изъятой незаконно заготовленной древесины, что даст возможность реализовать её.

«Я вас уверяю, что при реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто её незаконно добывает. Это надо как следует продумать», — приводит ТАСС слова Путина.

RT вёл трансляцию совещания.