Путин поручил изучить вопрос продажи изъятой у «чёрных лесорубов» древесины
- РИА Новости
Как сообщила на совещании с членами кабинета министров вице-премьер Виктория Абрамченко, власти упростили процесс продажи изъятой незаконно заготовленной древесины, что даст возможность реализовать её.
«Я вас уверяю, что при реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто её незаконно добывает. Это надо как следует продумать», — приводит ТАСС слова Путина.
RT вёл трансляцию совещания.