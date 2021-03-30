В Петербурге пройдёт конференция, посвящённая рынку нефтепродуктов
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники обсудят состояние и перспективы отрасли в новых условиях, динамику мирового спроса, энергетический переход и трансформацию мировой нефтепереработки, тренды рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и другие вопросы.
Также запланирована экскурсия на Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.