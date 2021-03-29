В Удмуртии рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном в сфере торговли и экономики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

29 марта состоялась рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и генконсула Узбекистана Фариддина Насриева.

«Предприятия Узбекистана являются надёжными партнёрами для бизнеса нашего региона. В прошлом году объём экспорта в Узбекистан составил $23,5 млн, есть куда расти», — заявил глава Удмуртии.

В свою очередь, Насриев отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между участниками вырос на 13% и составил порядка $6 млрд.

«В 2018 году прошёл первый Межрегиональный форум Узбекистана и России, на котором президенты стран договорились довести эти показатели до отметки в $10 млрд. Таких результатов мы можем достичь совместными усилиями — на это есть большие резервы», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Мурманская область заключили соглашение о сотрудничестве.