«Роснефть» увеличила бункеровку экотопливом в России в 2020 году в два раза
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на релиз НК.
Всего в прошлом году компания поставила в адрес отечественных и иностранных судовладельцев в территориальных водах России около 1,6 млн тонн бункерного топлива.
Доля экологически чистого топлива, соответствующего требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения окружающей среды, в общем объёме заправки составила 84% (против 23% годом ранее).
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.