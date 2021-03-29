Эксперт назвал самые перспективные сектора экономики для покупки акций
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».
Отмечается, что привлекательны могут быть акции нефтяного сектора. Спрос на нефть в мире постепенно будет возрастать по мере выхода из пандемии, развития вакцинации, роста деловой активности.
Соответственно объёмы реализации и прибыли в данном сегменте станут повышаться после падения последних месяцев.
В целом же стоит обратить внимание на акции, которые принято относить к циклическим. Это те сферы, которые растут и снижаются вместе с циклом экономики.
Сейчас она находится в стадии подъёма после кризиса. Поэтому с точки зрения восстановления мировой экономики перспективны и ведущие предприятия металлургии, перевозок, автомобильного бизнеса.
Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.