Эксперт назвал самые перспективные сектора экономики для покупки акций

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, акции каких секторов экономики, кроме «голубых фишек», имеют потенциал роста в ближайшей перспективе.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Отмечается, что привлекательны могут быть акции нефтяного сектора. Спрос на нефть в мире постепенно будет возрастать по мере выхода из пандемии, развития вакцинации, роста деловой активности.

Соответственно объёмы реализации и прибыли в данном сегменте станут повышаться после падения последних месяцев.

В целом же стоит обратить внимание на акции, которые принято относить к циклическим. Это те сферы, которые растут и снижаются вместе с циклом экономики.

Сейчас она находится в стадии подъёма после кризиса. Поэтому с точки зрения восстановления мировой экономики перспективны и ведущие предприятия металлургии, перевозок, автомобильного бизнеса.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.