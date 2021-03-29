Перепись субъектов малого предпринимательства в Подмосковье продлится до 1 мая

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В Подмосковье экономическая перепись малого предпринимательства продлится до 1 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Мосстата.
Перепись субъектов малого предпринимательства в Подмосковье продлится до 1 мая
  • Pixabay

Отчёт о своей детальности должны предоставить индивидуальные предприниматели и малые предприятия, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что заполнить анкету можно в электронном виде на портале госуслуг, сайтах Росстата или операторов электронного документооборота. Также есть возможность личного предоставления заполненной анкеты в офис Мосстата в Москве.

Предпринимателей, не предоставивших данные, ждёт штраф.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.

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