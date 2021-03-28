FT: Китай увеличил объёмы перевозок по железным дорогам через Россию

Китай увеличивает объёмы железнодорожных поставок в Европу через Россию и другие страны Азии в связи с нехваткой контейнеров и увеличением сроков и цен поставок по морю, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Так, по информации издания, за первые два месяца 2021 года из КНР в Европу отправилось более 2 тыс. грузовых поездов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, говорится в материале.

В 2020 году число отправок грузов железной дорогой выросло на 50%, пишет издание.

По словам специалиста по продажам из компании по производству тренажёров Нины Фанг, повышение цен на перевозку товаров морем вынудило искать альтернативу, а некоторые клиенты из Европы жаловались на низкую эффективность морских перевозок.