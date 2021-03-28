FT: Китай увеличил объёмы перевозок по железным дорогам через Россию

Короткая ссылка
Китай увеличивает объёмы железнодорожных поставок в Европу через Россию и другие страны Азии в связи с нехваткой контейнеров и увеличением сроков и цен поставок по морю, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
FT: Китай увеличил объёмы перевозок по железным дорогам через Россию
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Так, по информации издания, за первые два месяца 2021 года из КНР в Европу отправилось более 2 тыс. грузовых поездов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, говорится в материале.

В 2020 году число отправок грузов железной дорогой выросло на 50%, пишет издание.

По словам специалиста по продажам из компании по производству тренажёров Нины Фанг, повышение цен на перевозку товаров морем вынудило искать альтернативу, а некоторые клиенты из Европы жаловались на низкую эффективность морских перевозок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить