В Банке России прокомментировали цены на нефть
- Reuters
«Что касается цены на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы... Но ещё раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем её низкой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.