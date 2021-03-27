В Банке России прокомментировали цены на нефть

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Банк России не считает текущую цену на нефть низкой, она справедлива, рассказал в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
В Банке России прокомментировали цены на нефть
  • Reuters

«Что касается цены на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы... Но ещё раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем её низкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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