В Банке России прокомментировали цены на нефть

Банк России не считает текущую цену на нефть низкой, она справедлива, рассказал в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

«Что касается цены на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы... Но ещё раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем её низкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.