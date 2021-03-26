Аналитик дал прогноз по курсу рубля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз по курсу рубля.

«Ожидаем, что нефть и рубль стабилизируются в ближайшие дни. Считаем, что страны ОПЕК+ на заседании на следующей неделе помогут удержать котировки Brent выше $60 за баррель. В случае необходимости нефтяной альянс может отложить повышение добычи для балансировки нефтяного рынка», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Эксперт также отметил набирающую ход вакцинацию от COVID-19 и накопленный опыт граждан и бизнеса во время пандемии.

Как прогнозирует Васильев, в марте и апреле курс стабилизируется в диапазоне 73—76 рублей в паре с долларом и 87—91 — в паре с евро.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал динамику курса рубля.