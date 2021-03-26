«Газпром нефть» планирует увеличить долю на рынке фасованных масел
- Reuters
Об этом сообщает oilcapital.ru.
В частности, в 2022 году компания намерена запустить собственный высокотехнологичный комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тыс. тонн.
На Омский завод смазочных материалов доставлено необходимое крупногабаритное оборудование.
Комплекс обеспечит выпуск базовых компонентов для синтетических моторных и индустриальных масел и позволит компании полностью отказаться от использования импортных аналогов в производстве.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.