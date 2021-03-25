В РАКИБ спрогнозировали стоимость биткоина к осени

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Анастасия Румянцева
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10% и достиг $51,282 тыс.
В РАКИБ спрогнозировали стоимость биткоина к осени
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«Данная корректировка курса является естественной, поскольку слишком много событий произошло в последнее время, которые приводили к росту курса биткоина», — рассказал специалист.

Припачкин отметил, что считает временным снижение стоимости биткоина.

«За ним, конечно, последует рост в обозримой перспективе», — добавил он. 

По его прогнозу, к осени биткоин может быть близок к $100 тыс.

Ранее сообщалось, что курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10% и достиг $51,282 тыс.

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