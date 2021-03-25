Аналитик прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что одним из факторов ослабления отечественной валюты стала коррекция цен на нефть.

«Также не стоит списывать со счетов санкционные риски, которые возросли», — отметил эксперт.

Как считает Маслов, в долгосрочной перспективе сотрудничество с Китаем позволит снизить негативный эффект от ухудшения отношений со странами Запада.

Кроме того, эксперт назвал важным фактором падение турецкой лиры, связанное с увольнением главы центрального банка.

«С учётом всех этих факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в расширенном диапазоне 73—77 рублей за доллар и 86—91 рубль за евро», — добавил Маслов.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал динамику курса рубля.