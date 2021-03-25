В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В разговоре с журналистами Песков отметил, что не может согласиться с заявлением о том, что рубль сейчас «лихорадит».

«Я не соглашусь с вами — со словом «лихорадить». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит», — сказал Песков.

Он также добавил, что у Кремля нет информации о том, когда могут быть введены новые санкции со стороны США.

25 марта в ходе торгов рубль снижался к доллару и евро. Курс доллара вырос на 28 копеек — до 76,38 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 90,11 рубля.