Эксперт оценил ситуацию со ставками по кредитам в России

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Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин прокомментировал сообщение о том, что агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует рост средних процентных ставок по кредитам на 0,75—1 процентный пункт к концу 2021 года.
Эксперт оценил ситуацию со ставками по кредитам в России
  • РИА Новости

«Пока устойчивая тенденция на повышение ставок не очевидна», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если ЦБ перейдёт к циклу повышения ставок, то это необязательно должно отразиться на ставках по кредитам.

«Есть субсидируемые программы, на которые может повлиять. Также будет влияние на среднюю ставку по кредитам», — считает Надоршин.

Он добавил, что ставки, которые определяются без учёта государственного воздействия, могут не поменяться.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России.

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