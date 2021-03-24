Эксперт оценил ситуацию со ставками по кредитам в России
- РИА Новости
«Пока устойчивая тенденция на повышение ставок не очевидна», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если ЦБ перейдёт к циклу повышения ставок, то это необязательно должно отразиться на ставках по кредитам.
«Есть субсидируемые программы, на которые может повлиять. Также будет влияние на среднюю ставку по кредитам», — считает Надоршин.
Он добавил, что ставки, которые определяются без учёта государственного воздействия, могут не поменяться.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России.