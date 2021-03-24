Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Главный стратег инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он заявил, что это связано не столько с укреплением евро, сколько с частичной реализацией санкций и политической составляющей.

«Вторая важнейшая тема, которая негативно повлияла уже не только на рубль, но и на валюты всех развивающихся стран, — это ситуация в Турции: финансовая нестабильность и смена главы ЦБ. Любые проблемы в одной стране могут приводить к выходу капиталов из соседних стран», — сказал эксперт.

По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от санкций и успехов вакцинации.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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