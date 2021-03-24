Эксперт прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России

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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов прокомментировал сообщение о том, что агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует рост средних процентных ставок по кредитам на 0,75—1-процентный пункт к концу 2021 года.
Эксперт прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России
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«Прогноз НКР можно назвать вполне реалистичным, так как рост процентной ставки по кредитам на 1-процентный пункт или чуть выше отразит текущую ситуацию. В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и её последствий продолжается инфляционный процесс», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в условиях ужесточения монетарной политики кредитные организации могут начать действовать на опережения, повышая свои процентные ставки до сообщений о новых решениях ЦБ.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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