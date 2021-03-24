Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
- Reuters
В беседе с телеканалом «360» он назвал две группы факторов, повлиявших на ослабление национальной валюты.
«К фундаментальным факторам прежде всего относится резкое снижение цены на нефть, которое произошло в том числе по причине продолжения локдауна в Германии», — сказал эксперт.
По его словам, среди спекулятивных факторов — усиление санкционной риторики, повышение процентной ставки ЦБ Турции.
Как считает Улатов, коррекция произойдёт, как только уровень неопределённости снизится.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.