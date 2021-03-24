Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с телеканалом «360» он назвал две группы факторов, повлиявших на ослабление национальной валюты.

«К фундаментальным факторам прежде всего относится резкое снижение цены на нефть, которое произошло в том числе по причине продолжения локдауна в Германии», — сказал эксперт.

По его словам, среди спекулятивных факторов — усиление санкционной риторики, повышение процентной ставки ЦБ Турции.

Как считает Улатов, коррекция произойдёт, как только уровень неопределённости снизится.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.