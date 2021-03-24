Экономист прокомментировал курс евро

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс евро в ходе торгов поднялся выше 91 рубля.

«Курс валюты одной по отношению к другой формируется общим состоянием экономики одной и другой страны. Мы видим, что радикальных изменений ни в российской экономике, ни в американской экономике, ни в совокупности европейских экономик не происходит. Всё, что мы видим, — эти колебания в одну и в другую сторону складываются под влиянием каких-то конъюнктурных факторов», — пояснил Беляев.

Он отметил, что это может быть движение спекулятивного капитала, купля или продажа каких-нибудь ценных бумаг в больших объёмах, возврат долга или, наоборот, заём.

«Я просто перечисляю все возможные факторы, которые могут влиять на отклонение курса валюты в ту или в другую сторону от центральных якорных значений. Но чем дальше отклонение и чем оно более устойчиво, тем более сильно её тяготение к возврату к якорным центральным курсам. Как правило, эти колебания осуществляются в пределах одного-полутора рублей по отношению к центральному курсу, редко два рубля и совсем редко три рубля… Таким образом мы не можем говорить ни о какой тенденции, мы говорим о корректировке, о таких размашистых колебаниях вокруг центрального курса, причём эти колебания измеряются двумя-тремя днями, не более того», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов поднялся выше 91 рубля.