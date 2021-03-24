Эксперт прокомментировал участие России в газовых проектах в Египте

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Заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал участие России в газовых проектах в Египте.
Эксперт прокомментировал участие России в газовых проектах в Египте
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он оценил, в частности, ситуацию с месторождением Зохр.

«Газ «Роснефть» не помогает добывать: она присутствует в Зохре как портфельный партнёр, а оператором там является Eni. Итальянцы пустили «Роснефть» в проект, который они разрабатывают в египетской части средиземноморского шельфа», — сказал Гривач.

По его словам, у России много зарубежных энергетических проектов — они имеются у «Роснефти», «Газпрома» и ЛУКОЙЛа.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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