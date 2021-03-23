Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо
- globallookpress.com
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
По словам эксперта, мировые цены на нефть выросли и стоимость топлива поднялась вслед за ними.
«С точки зрения уплаты налогов, производителям выгоднее поставлять топливо на экспорт, чем на внутренний рынок», — сказал Баженов.
Он также отметил, что акцизы на топливо на отечественном рынке растут каждый год.
«Я предполагаю, что за год цены на топливо могут вырасти на 7—8%», — добавил эксперт.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.