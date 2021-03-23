Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо

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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов оценил ситуацию с ценами на топливо.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам эксперта, мировые цены на нефть выросли и стоимость топлива поднялась вслед за ними.

«С точки зрения уплаты налогов, производителям выгоднее поставлять топливо на экспорт, чем на внутренний рынок», — сказал Баженов.

Он также отметил, что акцизы на топливо на отечественном рынке растут каждый год.

«Я предполагаю, что за год цены на топливо могут вырасти на 7—8%», — добавил эксперт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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