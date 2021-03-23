Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«На самом деле, это краткосрочная динамика. Она не отражает фундаментальных изменений в мировой экономике. Ничего такого не происходит, что свидетельствовало бы о серьёзных изменениях по курсу доллара. Если говорить про курс доллара к рублю, то стоит сказать, что по мере выхода мировой экономики из ограничений, связанных с COVID-19, мы уже наблюдаем рост цены на нефть», — сказал эксперт.

Он отметил, что цена на нефть «вышла на доковидный уровень».

«С другой стороны, когда мы видим рост цены на нефть, мы понимаем, что рост долларовой оценки барреля связан как с объективным оживлением экономики, так и со скрытой, но реальной инфляцией. Эти рекордные значения фондовых индексов США, которые мы вновь наблюдаем, по S&P 500, по Nasdaq, по росту цены барреля нефти, — это на самом деле отражение реальной долларовой инфляции», — заключил Гинько.

Ранее курс доллара в ходе торгов превысил 76 рублей впервые с 4 февраля.