Эксперт оценил перспективы дедолларизации

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Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов оценил перспективы дедолларизации.
Эксперт оценил перспективы дедолларизации
  • © David Muir
  • Gettyimages.ru

«Это верное направление: нужно отходить от доллара и переходить к двусторонним отношениям с использованием национальных валют, что укрепит и обезопасит общенациональные параметры», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, экономическое поведение несколько изменится, но в целом диверсификация валют — позитивное начало.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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