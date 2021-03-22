Эксперт оценил перспективы дедолларизации

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов оценил перспективы дедолларизации.

«Это верное направление: нужно отходить от доллара и переходить к двусторонним отношениям с использованием национальных валют, что укрепит и обезопасит общенациональные параметры», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, экономическое поведение несколько изменится, но в целом диверсификация валют — позитивное начало.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.