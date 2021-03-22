Эксперт оценил перспективы дедолларизации в мировой экономике

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Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов оценил перспективы дедолларизации в мировой экономике.
Эксперт оценил перспективы дедолларизации в мировой экономике
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт подчеркнул, что процесс полного отказа от доллара — не одномоментное решение, для него потребуются годы, а может быть, и десятилетия.

«Возможно, в полной мере это случится при жизни уже следующих поколений. Но очевидно, что процесс в любом случае долгосрочный. Его нельзя завершить одним волевым решением, поскольку имеется много участников процесса, есть законодательные решения, требования международных организаций, а также желание и сотрудничество двух сторон», — резюмирует Владимир Климанов.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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