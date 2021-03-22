В Госдуме оценили ситуацию с дедолларизацией

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил ситуацию с дедолларизацией.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что процесс уже начался.

«Доллар в международных резервах занимает незначительную долю, если раньше он составлял в абсолютных значениях сотни миллиардов долларов в резервах, то сейчас чуть больше 10 млрд, то есть почти в 20 раз сократилось количество долларов, которые приобретают наши регуляторы, размещая международные резервы», — сказал Аксаков.

По его словам, постепенно увеличивается доля нацвалют в расчётах с КНР, странами Юго-Восточной Азии и СНГ.

Как считает депутат, постепенно доллар будет утрачивать свои доли в международной торговле.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил перспективы дедолларизации в России.