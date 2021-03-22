Эксперт оценил перспективы биткоина в апреле

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил перспективы биткоина в апреле.
Эксперт оценил перспективы биткоина в апреле
  • © Klaus Ohlenschläger
  • globallookpress.com

«В апреле количество сделок с биткоином может возрасти. Соответственно, есть риски коррекции на фондовых биржах. Распродажи начнутся, если Уолл-стрит, добив до очередных пиков, в какой-то из месяцев пойдёт корректироваться вниз хотя бы на 10—15%», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Пушкарёв, банкам и фондам в такой момент обязательно потребуются дополнительные средства — и они могут быстро зафиксировать сверхприбыли там, где те сами легко даются в руки, к примеру в биткоине.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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