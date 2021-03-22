Аналитик прокомментировал динамику биткоина

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Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов прокомментировал динамику биткоина.
Аналитик прокомментировал динамику биткоина
  • Reuters

«Биткоин не сильно снижается, так как часть денег из облигаций идёт в криптовалюту. Иными словами, туда, где доходность выше. В связи с этим появились новые риски для криптовалют. Это лишь предположение, но вполне реальное», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Антонова, власти США могут ограничить движение капитала в биткоин введением налогов или вообще наложить запрет на инвестирование в криптоактивы крупными компаниями, чьи акции торгуются на американской бирже.

Как пояснил эксперт, рост доходности казначейских облигаций остаётся ключевым риском для биткоина на апрель.

Антонов добавил, что особенность криптовалютного рынка в том, что не все новости оказывают на него влияние.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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