Форум «Обустройство нефтегазовых месторождений — 2021» пройдёт в Москве

Технический форум «Обустройство нефтегазовых месторождений — 2021» пройдёт 2—3 июня в Москве.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники обсудят современные принципы и технологии обустройства наземных и морских месторождений.

Среди главных тем — технологическое проектирование объектов обустройства месторождений, первичной подготовки и переработки продуктов добычи; расчёты при оценке стоимости капитального строительства; подводные добычные комплексы.

Также запланирована выставка.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.