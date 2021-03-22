Форум «Обустройство нефтегазовых месторождений — 2021» пройдёт в Москве
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники обсудят современные принципы и технологии обустройства наземных и морских месторождений.
Среди главных тем — технологическое проектирование объектов обустройства месторождений, первичной подготовки и переработки продуктов добычи; расчёты при оценке стоимости капитального строительства; подводные добычные комплексы.
Также запланирована выставка.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.