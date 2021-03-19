Аналитик оценил перспективы биткоина

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Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский оценил перспективы биткоина.
Аналитик оценил перспективы биткоина
  • Reuters

«Биткоин не станет деньгами, потому что каждый платёж — очень дорогое удовольствие. Биткоин уже давно перестали позиционировать как альтернативу деньгам. Его позиционируют как альтернативу золоту», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это некая ограниченная специфическая цифровая ценность, которой можно владеть как средством сбережения, и в таком качестве он действительно может прижиться.

Как отметил Голубовский, вокруг биткоина складывается соответствующая культура инвестиций — криптовалюта признана финансовым инструментом и останется в таком качестве.

«Но в качестве платёжной системы, думаю, есть лучшие альтернативы среди тех же криптовалют, которые могут выполнять эту функцию гораздо дешевле», — добавил он.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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