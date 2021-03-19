Эксперт оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Короткая ссылка
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов оценил повышение ключевой ставки ЦБ.
Эксперт оценил повышение ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что отечественная экономика перешла к этапу восстановления, вырос потребительский спрос, поэтому регулятор ожидаемо сделал шаг на 0,25%.

«В дальнейшем возможен плавный рост ставки до 5% годовых — шагами по 25 б. п.» — прогнозирует Тузов.

По его мнению, рост ставки приведёт к увеличению процентов по депозитам, что поспособствует росту благосостояния россиян.

Со своей стороны, независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что ЦБ принимает осторожные решения и делает только первые шаги, чтобы остановить повышение цен.

«Действия, которые Центральный банк предпринимает, — это не желание перебороть одним ударом какое-то явление», — считает он.

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить