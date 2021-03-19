Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ

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Глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик прокомментировал повышение ключевой ставки Банка России.
Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

«Повышение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов 19 марта выглядит логичным в условиях высокого инфляционного давления и некоторой стабилизации динамики в реальном секторе экономики», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в II квартале регулятор может продолжить повышать ключевую ставку.

Со своей стороны, эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев выразил мнение, что негативного влияния на долговой рынок не будет, а рубль, как и положено, растёт, но влияние на повышение курса краткосрочно.

«Рост ставок, а в данном случае мы видим переход к циклу их повышения, заметно повысит привлекательность вкладов. Проценты по кредитам вырастут. К тому же на востребованность вкладов влияет растущая конкуренция со стороны фондового рынка», — цитирует Короева Life.ru.

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

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