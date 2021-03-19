Эксперт оценил решение ЦБ повысить ключевую ставку

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил решение ЦБ повысить ключевую ставку.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что повышение с 4,25 до 4,5% было ожидаемо.

«По депозитам это означает небольшой рост процентов, но при этом доходность вкладов будет всё равно ниже инфляции. По кредитам серьёзного удорожания ждать не стоит — рост ставок по займам составит не более 0,5—0,7% годовых», — отметил Деев.

Со своей стороны, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что в 2021 году ожидается ещё два-три повышения ключевой ставки ЦБ.

«Увеличение ключевой ставки дало старт циклу повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, окажет поддержку курсу рубля», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.