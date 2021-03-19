Эксперт прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку
  • РИА Новости

«Вчера о резком повышении ключевых ставок с разницей в несколько часов объявили Турция и Бразилия», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, на рынок вернулись ястребы и российский регулятор будет в общем тренде, что очень хорошо.

«Повышение ключевой ставки — это долгожданное решение. Оно очень позитивно для российского рубля», — цитирует Разуваева Life.ru.

По прогнозу эксперта, регулятор продолжит поднимать ставку, что является обоснованным решением.

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

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