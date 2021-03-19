В ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей

Власти ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей, которая касается сельхозкооперативов.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.

«Члены кооперативов могут претендовать на компенсацию части затрат, связанных с приобретением имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов, и тем самым улучшить материальное и финансовое положение своего объединения», — говорится в сообщении ведомства.

На помощь предпринимателям выделено 9 млн рублей, большая часть из которых взята из окружного бюджета.

Новые меры поддержки вводятся в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЯНАО».

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.