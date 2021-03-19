В ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей

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Власти ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей, которая касается сельхозкооперативов.
В ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.

«Члены кооперативов могут претендовать на компенсацию части затрат, связанных с приобретением имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов, и тем самым улучшить материальное и финансовое положение своего объединения», — говорится в сообщении ведомства.

На помощь предпринимателям выделено 9 млн рублей, большая часть из которых взята из окружного бюджета.

Новые меры поддержки вводятся в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЯНАО».

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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