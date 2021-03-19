В Тюменской области заявили о росте числа самозанятых

Число самозанятых в Тюменской области выросло — с 15,5 тыс. на конец 2020 года до почти 20 тыс. к настоящему времени.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как заявила глава УФНС по региону Татьяна Чалилова, сумма поступившего налога на профессиональный доход достигла 21,5 млн рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых доступен в области с 2020 года. Он будет действовать в течение десяти лет.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.