В Тюменской области заявили о росте числа самозанятых
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Как заявила глава УФНС по региону Татьяна Чалилова, сумма поступившего налога на профессиональный доход достигла 21,5 млн рублей.
Специальный налоговый режим для самозанятых доступен в области с 2020 года. Он будет действовать в течение десяти лет.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.